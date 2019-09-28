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Дочь Ардовой о Шаврине: «Мы столько всего не обсудили»

Приемная дочь Александра Шаврина рассказала, что так и не справилась с потерей отчима.

Дочь Ардовой о Шаврине: «Мы столько всего не обсудили»
Александр Шаврин с коллегами на сцене театра Эстрады. Фото: Евгения Гусева/КП

Знаменитый актер Александр Шаврин скончался в декабре 2017 года. Однако его семья до сих пор не смирилась с потерей. Его вдова, актриса Анна Ардова рассказала журналистам, что утрату не удается пережить. 

Она напомнила, что вышла замуж за Шаврина, когда ее дочке Соне был уже один год. Они тут же решили, что воспитывать девочку будет Александр. Ардова рассказала, что девочка узнала, кто ее настоящий отец, только когда ей исполнилось 11 лет. По признанию актрисы, это было необходимо сделать — было бы хуже, если бы рассказал кто-то посторонний. 

Даже после знакомства с биологическим отцом Софья не перестала считать папой именно Шаврина. Она рассказала, что потеря близкого — самое страшное событие в жизни человека. Она признается, что не справилась с горем. На заставке мобильного телефона девушка установила совместное фото с приемным отцом. «Мы столько всего не обсудили, о стольком не поговорили», — приводит слова Софьи журнал «Караван историй». 

Дочь Анны Ардовой пошла по стопам матери. 22-летняя Софья активно работает в кино. За последние годы она отметилась ролями в сериалах «Психологини», «Ростов» и «Ангел-хранитель». 

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Дочь Ардовой о Шаврине: «Мы столько всего не обсудили»
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