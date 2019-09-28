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Редкий кадр: Шифрин поделился архивным фото с Марком Захаровым

Актер почтил память своего коллеги, который скончался на 86-м году жизни.

Редкий кадр: Шифрин поделился архивным фото с Марком Захаровым
Ефим Шифрин. фото: globallookpress.com

Утро 28 сентября было омрачено известием о смерти Марка Захарова. Худрук театра Ленком скончался в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с болезнью. За этот год он несколько раз оказывался в больнице. Здоровье актера ослабло из-за пневмонии. За десять дней до трагедии режиссер снова оказался на больничной койке. Врачи отмечали, что у него снова произошло воспаление легких. Несмотря на старания медиков, спасти жизнь мастеру не удалось.

Случившееся повергло в шок коллег и поклонников Захарова. Слова соболезнования высказал Максим Галкин и Филипп Киркоров, а Михаил Боярский признался, что еще не пришел в себя после произошедшего. Он назвал смерть актера бедой. Опечален смертью Марка Анатольевича и его коллега Ефим Шифрин. Он опубликовал редкий архивный снимок, на котором руководитель Ленкома запечатлен в молодости с темными густыми волосами.

«Не стало Захарова. Светлая память, Марк Анатольевич…» — лаконично написал Шифрин.

Поклонники творчества режиссера тоже отметили, что его уход из жизни — это невосполнимая потеря. Напомним, что Захаров не только играл на сцене театра, но и в кино. Многие полюбили его за роли в фильмах: «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен». В последние годы жизни он режиссировал спектакли и появлялся в документальных кинолентах.

По некоторым данным, тело Марка Анатольевича предадут земле на, скорее всего, на Троекуровском кладбище. А вот источник из окружения артиста утверждает, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата, время и точное место прощания с Захаровым будут сообщены позже.

А у вас есть любимые фильмы с этим режиссером?

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Редкий кадр: Шифрин поделился архивным фото с Марком Захаровым
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