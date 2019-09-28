«Убивал себя экстремальным похудением»: друг Турчинского высказался о покойном артисте

Российский актер ушел из жизни в декабре 2009 года. Ему было всего 46 лет.

28 сентября Владимир Турчинский мог отпраздновать свое 56-летие. Актер скончался в декабре 2009 года. Мужчина умер от инфаркта. Известие о скоропостижной кончине известного бодибилдера стало полной неожиданностью для его звездных коллег и друзей. У Турчинского осталась жена — Ирина и двое детей. Сын Илья от первого брака.

Вдова актера, лишившись мужа, одна воспитывала их общую дочь Ксению, в ноябре наследнице Владимира исполнится двадцать лет.

В недавнем интервью друг покойного спортсмена поделился воспоминаниями о Турчинском, заверив, что артист работал на износ, не думая о последствиях переутомления и стресса. Близкие не раз просили Владимира вспомнить о здоровье, однако сам актер не жаловался на плохое самочувствие и продолжал активно сниматься в кино. Приятель Турчинского уверен: артист был готов скорректировать свой вес, если того требовал сценарий.

«Он так увлекся, что сбросил 28 килограммов. О стрессе, который испытывает организм в тот момент, он даже и не думал! Он убивал себя экстремальным похудением», — заверил друг Владимира.

Незадолго до смерти Турчинский согласился на процедуру по очищению крови — плазмоферез. Актер должен был провести в клинике около суток под наблюдением врачей, однако Владимир отказался от данной услуги из-за напряженного графика. В тот момент, когда у спортсмена случился сердечный приступ рядом не оказалась медиков. И спасти Турчинского не удалось, пишет «Собеседник».