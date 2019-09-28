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«Папина кровь»: Хилькевич описала характер старшей дочери

По словам актрисы, ее дети постоянно отбирают друг у друга игрушки.

«Папина кровь»: Хилькевич описала характер старшей дочери
Анна Хилькевич Фото: globallookpress.com

32-летняя звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич недавно рассказала поклонникам об отношениях ее дочерей – годовалой Марии и трехлетней Арианны. Публикация на эту тему накануне появилась в блоге актрисы.

По словам Хилькевич, наследницы постоянно что-то отбирают друг у друга. Арианна все время пытается заполучить коляску младшей сестры, а Мария – угнать самокат старшей. Актриса отмечает, у каждой из ее наследниц есть собственные игрушки, но при этом она старается донести девочкам, что в семье с близкими всем нужно делиться.

«Старшая все время все отбирает у Машеньки, которая ни удержать, ни ответить не может… а раздувать конфликт и все время морализаторствовать постоянно нельзя», — высказалась артистка.

Говоря о характере дочерей, Хилькевич добавила, что Арианна со временем все больше становится похожа на отца.

«Растёт очень сильной и упрямой, чувствуется папина кровь», — обратила внимание звезда сериала «Универ».

Напомним, в 2015-м Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В недавнем интервью актриса заявила, что ее отношения с супругом после рождения детей перешли на качественно иной уровень.

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«Папина кровь»: Хилькевич описала характер старшей дочери
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