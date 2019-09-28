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Анастасия Решетова плохо спит на последнем месяце беременности

Вторая половинка рэпера Тимати отметила, что качество отдыха ухудшается с каждым днем.

Анастасия Решетова плохо спит на последнем месяце беременности
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B26KjajBl-a/

Ожидающая появления малыша на свет в октябре модель Анастасия Решетова пожаловалась на недосып. Ранее девушка заявляла, что еще будучи не беременной, ожидала худшего состояния в этот период – она была уверена, что будет бороться с опухлостями, недосыпом и отсутствием подходящих вещей. Решетова была удивлена, поскольку недавно имела хорошее настроение и не сталкивалась с отсутствием гормональных всплесков.

На днях же обратная сторона беременности все же открылась Решетовой. Модель пожаловалась на недосып. Подписчикам девушка рассказала, что сон день ото дня становится все хуже и хуже. В доказательство этому она опубликовала сторис в полумраке – скорее всего, оно было сделано ночью. «А сон все хуже и хуже», — сопроводила снимок будущая мать. На самом кадре Анастасия выглядит уставшей.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Фолловеры Решетовой спешат успокоить ее и отмечают, что после появления малыша на свет ее состояние улучшится. Другие спешат поделиться личным опытом и отмечают, что тоже не могли спать в последние дни перед родами. Некоторые и вовсе намекают, что малыш Анастасии и Тимати может появиться на свет в ближайшее время, несмотря на то, что врачи озвучили предварительную дату родов в середине октября.

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Анастасия Решетова плохо спит на последнем месяце беременности
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