Майкл Шин снова стал отцом в 50 лет

У Майкла Шина и его подруги Анны Лундберг родился ребенок. Новости об этом появились в прессе, а затем отец актера Мейрик подтвердил информацию: «Мы счастливы до самой Луны». 80-летний отец актера добавил, что уже видел фотографию малыша и вместе с женой «поднял за него бокал».

Пол ребенка пока неизвестен. Звезда фильма «Полночь в Париже» рассказал о беременности своей девушке еще в июле. Новость о том, что актер встречается с 25-летней Анной Лундберг, появилась незадолго до этого. Тогда он написал в своем блоге: «Мы счастливы сообщить всем, что я и моя подруга Анна в ожидании нашего маленького ангела. (Чтобы было понятно — у нас будет ребенок!)».

больше по теме 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Неожиданной для всех радостной новостью актер поделился в своем Instagram.

У Майкла Шина уже есть ребенок от британской актрисы Кейт Бекинсэйл. Сейчас его дочери Лили 20 лет. Звезда сериала «Благие намерения» еще в 2010 году говорил, что «быть родителем — самое сложное испытание». «За этим мы и живем. Это в самом сердце человеческого существа», — добавил тогда актер.