ЗВЕЗДЫ

Майкл Шин снова стал отцом в 50 лет

Новость подтвердил 80-летний отец актера.

Майкл Шин снова стал отцом в 50 лет
Майкл Шин. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

У Майкла Шина и его подруги Анны Лундберг родился ребенок. Новости об этом появились в прессе, а затем отец актера Мейрик подтвердил информацию: «Мы счастливы до самой Луны». 80-летний отец актера добавил, что уже видел фотографию малыша и вместе с женой «поднял за него бокал».

Майкл Шин
Майкл Шин. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Пол ребенка пока неизвестен. Звезда фильма «Полночь в Париже» рассказал о беременности своей девушке еще в июле. Новость о том, что актер встречается с 25-летней Анной Лундберг, появилась незадолго до этого. Тогда он написал в своем блоге: «Мы счастливы сообщить всем, что я и моя подруга Анна в ожидании нашего маленького ангела. (Чтобы было понятно — у нас будет ребенок!)».

У Майкла Шина уже есть ребенок от британской актрисы Кейт Бекинсэйл. Сейчас его дочери Лили 20 лет. Звезда сериала «Благие намерения» еще в 2010 году говорил, что «быть родителем — самое сложное испытание». «За этим мы и живем. Это в самом сердце человеческого существа», — добавил тогда актер. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Благие намерениявторой раз стал отцомдети звездМайкл ШинПолночь в Париже
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Майкл Шин снова стал отцом в 50 лет
Интересно?
Поделись с друзьями: