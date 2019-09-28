Родители Антона Ельчина ежедневно приходят на могилу к сыну

Журналистам безутешные мать и отец признались, что до сих пор не могут смириться с утратой сына.

Родители трагически погибшего актера Антона Ельчина каждый день приходят на могилу к сыну. Как рассказали Виктор и Ирина, утрата Антона стала для них сильнейшим ударом – после того, как они осознали, что их мальчика больше не будет, они потеряли смысл жить. В том, что они утратили радость, мать и отец неоднократно признавались друзьям Ельчина. Все изменилось, когда однажды к ним в гости зашел актер Джон Войт. Выслушав родителей россиянина, он заявил, что Виктор и Ирина должны бороться и увековечить память Антона в головах людей.

Чуть позже, благодаря стараниям матери и отца, в прокат вышел фильм памяти Антона Ельчина «С любовью, Антоша». Помимо этого Ирина также пишет книгу о сыне, а недавно в Голливуде появился фонд, помогающий людям бороться с муковисцидозом (этот диагноз был и у самого Антона, но он его тщательно скрывал).

Чета Ельчиных признается, что несмотря на то, что с момента смерти Антона прошло уже три года, и мать, и отец продолжают каждый день посещать могилу сына. Виктор и Ирина делают это по отдельности. Мать отмечает, что поклонники таланта актера не забывают о нем и приносят ему различные сувениры и послания, а родители читают ему вслух записки.

больше по теме Погибший Антон Ельчин страдал от депрессии В минувшие выходные трагически погиб 27-летний актер Антон Ельчин. Его придавила к воротам собственная машина

Порталу Meduza мать и отец Антона Ельчина признались, что сейчас их цель – беречь память о сыне.

Напомним, Антон Ельчин умер в июне 2016 года – его к бетонной стене придавил собственный автомобиль. Чуть позже родственники актера обвинили производителя машины в заводском браке.