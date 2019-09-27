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Экс-коллега Меган Маркл опубликовал ее фото в халате

Снимками поделился актер Патрик Джей Адамс, который играл с ней в сериале «Форс-мажоры».

Экс-коллега Меган Маркл опубликовал ее фото в халате
Меган Маркл. Фото: PPE/face to face

В социальных сетях обсуждают снимки Меган Маркл, сделанные «в прошлой жизни». Их опубликовал на своей странице в Instagram актер Патрик Джей Адамс — он был партнером Меган по съемочной площадке в сериале «Форс-мажоры». 

На фотографиях нынешняя супруга принца Гарри предстает в непривычном для поклонников образе. На одном снимке Маркл лежит на полу в юбке, подняв ноги кверху. На другом ее можно видеть лежащей на диване. А на третьем Меган и вовсе предстала в банном халате и туфлях. 

Своими снимками Адамс решил отметить окончание сериала, который шел с 2011 года. Меган Маркл играла в фильме супругу его героя. Напомним, эта роль стала последней в актерской карьере герцогини Сассекской. Она оставила кино, выйдя замуж за принца Гарри в 2018 году. 

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Экс-коллега Меган Маркл опубликовал ее фото в халате
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