Идеальная кожа: Агата Муцениеце отказалась от макияжа

Актриса Агата Муцениеце всегда отличалась изысканной красотой, однако многие поклонники хотели бы видеть знаменитость без мейкапа. Жена Павла Прилучного оправдала их ожидания и показала снимок в естественном образе, без грамма косметики. У актрисы идеальная кожа, так что она себе это позволить.

Свою фотографию Агата подписала так: «Здесь и сейчас». Поклонники отреагировали восторженно. «Очень красивая вы здесь и сейчас», «Агата, вы самая лучшая, чудесная, красивая», «Как странно видеть тебя такой. Но ты ужасно прекрасна», — вот лишь несколько комментариев. Среди них появилась и реакция актера Никиты Тарасова. Он высказался кратко: «Ах!»

Впрочем, наблюдать Агату в естественном образе поклонники могут довольно давно. Уже больше двух лет актриса ведет свой канал в YouTube, где есть постоянная рубрика «Прилучные будни» — в ней Муцениеце публикует видео из повседневной жизни с мужем Павлом Прилучным и их детей Тимофея и Мии.