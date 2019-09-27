ЗВЕЗДЫ

Лобода устроила танцы в гримерке, празднуя завершение записи альбома

Певица не скрывает, что счастлива.

Лобода устроила танцы в гримерке, празднуя завершение записи альбома
Светлана Лобода скоро порадует поклонников новым альбомом. Фото: globallookpress.com

Певица Светлана Лобода выложила в Instagram видео, как она танцует, но не на сцене, а в гримерке. Звезда сняла себя в зеркале на «айфон», а чтобы ее танец выглядел более впечатляющим, она попросила помощницу подуть на нее снизу феном, создавая эффект ветровой пушки. В результате волосы и сетчатое платье певицы развевались.

Светлана отметила, что таким образом радуется завершению записи своего нового альбома. Пластинка почти закончена. Некоторые отрывки из вошедших в нее песен Лобода показала в «сториз» 27 сентября, напевая или пританцовывая в студии.

Кстати, недавно стали известны некоторые подробности романа певицы с ее иностранным коллегой Тиллем Линдеманном (вокалист группы Rammstein). Ходят слухи, что артисты встречаются и что даже вторая дочь Светланы — ребенок известного немца. Когда Лободу напрямую спрашивают об этом, она всегда старается уйти от темы. Но Ксении Собчак удалось вытянуть из скрытной певицы кое-что.

Ждете новый альбом Светланы Лободы?

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Лобода устроила танцы в гримерке, празднуя завершение записи альбома
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