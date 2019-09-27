Вес Алены Шишковой вызвал обеспокоенность у ее поклонников

Многие поклонники уверены, что у Алены Шишковой серьезные проблемы со здоровьем. Якобы экс-невеста Тимати страдает от анорексии и ей давно пора обратиться за медицинской помощью, чтобы хоть немного набрать вес.

Действительно, в последнее время 26-летняя модель выглядит исхудавшей. Некоторые ее подписчики в Instagram даже предположили, что вес Алены держится на критической отметке чуть больше 40 килограммов. Но молодая мама продолжает настаивать, что с ней все в порядке. Накануне она, отвечая на вопросы в «сториз», назвала свой точный вес.

«На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Это не анорексия, это просто хороший метаболизм и почки», – рассказала Шишкова.

Девушка подчеркнула, что питается достаточно калорийно. Ранее она уже выкладывала в соцсети фото своего сытного обеда, но, видимо, поклонники не слишком ей поверили.

Напомним, у Алены и Тимати подрастает пятилетняя дочь Алиса. После расставания модель осталась в хороших отношениях с рэпером и его мамой, а также спокойно общается с новой возлюбленной исполнителя. Анастасия Решетова вскоре и сама станет мамой. Второй ребенок у Тимати родится уже в октябре.