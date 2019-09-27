Лена Миро раскритиковала предложение Канделаки создать реестр насильников

В своем блоге Лена Миро в очередной раз обрушилась с критикой на высказывания знаменитостей. На этот раз речь зашла о Тине Канделаки и Алене Водонаевой. Все дело в том, что и та, и другая опубликовали свои точки зрения на нашумевший случай, произошедший в Северной Осетии. Девушка по имени Регина оказалась убита своим супругом, который регулярно подвергал ее домашнему насилию.

Как оказалось, Тина Канделаки отреагировала на событие, предложив принять изменения в законодательстве. «Может быть, нам стоит ввести реестр домашних насильников? Обязать каждого, кто «отличился» хотя бы раз, проходить обязательное психологическое тестирование, а за уклонение ограничивать в правах так, чтобы единственное, чего хотел бы такой человек — быть исключенным из этого списка», — написала телеведущая в своем блоге.

Миро решила ответить Канделаки. По ее словам, эти предложения весьма радикальны. Лена привела несколько случаев, когда женщина не подвергалась насилию, однако впоследствии представляла это именно так. «А вы знаете, что 99% случаев домашнего насилия спровоцированы самой женщиной, а 90% — просто выдуманы, высосаны из пальца?» — написала блогер.

Миро заметила, что предложение Канделаки разделила и Алена Водонаева. Лена убеждена, что подобные тезисы неверны, и в случае принятия подобного законопроекта пострадают многие мужчины, которые не совершали никаких противоправных действий. «Тоже внесём их в реестр, опорочим их честь и достоинство по заявлению дуры? Испортим им жизнь, накормим таблеточками, чтобы — ну, а мало ли, вдруг он домашний насильник?» — вопрошает Миро.