ЗВЕЗДЫ

Лена Миро раскритиковала предложение Канделаки создать реестр насильников

Лена Миро считает, что это слишком радикальные меры.

Лена Миро раскритиковала предложение Канделаки создать реестр насильников
Тина Канделаки. Фото: Алексей Булатов/КП

В своем блоге Лена Миро в очередной раз обрушилась с критикой на высказывания знаменитостей. На этот раз речь зашла о Тине Канделаки и Алене Водонаевой. Все дело в том, что и та, и другая опубликовали свои точки зрения на нашумевший случай, произошедший в Северной Осетии. Девушка по имени Регина оказалась убита своим супругом, который регулярно подвергал ее домашнему насилию. 

Как оказалось, Тина Канделаки отреагировала на событие, предложив принять изменения в законодательстве. «Может быть, нам стоит ввести реестр домашних насильников? Обязать каждого, кто «отличился» хотя бы раз, проходить обязательное психологическое тестирование, а за уклонение ограничивать в правах так, чтобы единственное, чего хотел бы такой человек — быть исключенным из этого списка», — написала телеведущая в своем блоге. 

Миро решила ответить Канделаки. По ее словам, эти предложения весьма радикальны. Лена привела несколько случаев, когда женщина не подвергалась насилию, однако впоследствии представляла это именно так. «А вы знаете, что 99% случаев домашнего насилия спровоцированы самой женщиной, а 90% — просто выдуманы, высосаны из пальца?» — написала блогер. 

Миро заметила, что предложение Канделаки разделила и Алена Водонаева. Лена убеждена, что подобные тезисы неверны, и в случае принятия подобного законопроекта пострадают многие мужчины, которые не совершали никаких противоправных действий. «Тоже внесём их в реестр, опорочим их честь и достоинство по заявлению дуры? Испортим им жизнь, накормим таблеточками, чтобы — ну, а мало ли, вдруг он домашний насильник?» — вопрошает Миро. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена Водонавевадомашнее насилиеЛена МироТина Канделаки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лена Миро раскритиковала предложение Канделаки создать реестр насильников
Интересно?
Поделись с друзьями: