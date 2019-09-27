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Селена Гомес вспомнила о пережитой год назад депрессии

Певица почти год проходила лечение в одной из лучших клиник США.

Селена Гомес вспомнила о пережитой год назад депрессии
Селена Гомес. Фото: Nancy Kaszerman

За последние несколько лет Селена Гомес пережила действительно непростые времена. За несколько лет на нее нее обрушились болезненное расставание с бойфрендом Джастином Бибером, тяжелая болезнь и серьезная операция. 

Кроме того, уже почти год назад Гомес начала лечиться от депрессии. Она находилась на стационарном лечении в одной из самых престижных клиник Америки. Кроме того, певица решила полностью отказаться от использования социальных сетей. Селена удалила аккаунт в Instagram и почти перестала появляться на телевидении. 

После нескольких месяцев лечения Гомес, наконец, появилась на публике. Она посетила ежегодное мероприятие клиники, в которую была госпитализирована, и пообщалась с гостями. Звезда подробно рассказала о том, насколько подавленной чувствовала себя год назад. Она добавила, что испытала облегчение, узнав свой диагноз, поскольку нашла объяснение своему состоянию. 

Гомес вручили премию клиники. Певица в свою очередь поблагодарила доктора, который занимался ее лечением, и весь персонал больницы. Селена разместила пост о мероприятии в Instagram, где получила поддержку и от своих поклонников. 

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АктрисадепрессияДжастин БиберПевицаСелена Гомес
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Селена Гомес вспомнила о пережитой год назад депрессии
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