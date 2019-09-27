Селена Гомес вспомнила о пережитой год назад депрессии

Певица почти год проходила лечение в одной из лучших клиник США.

За последние несколько лет Селена Гомес пережила действительно непростые времена. За несколько лет на нее нее обрушились болезненное расставание с бойфрендом Джастином Бибером, тяжелая болезнь и серьезная операция.

Кроме того, уже почти год назад Гомес начала лечиться от депрессии. Она находилась на стационарном лечении в одной из самых престижных клиник Америки. Кроме того, певица решила полностью отказаться от использования социальных сетей. Селена удалила аккаунт в Instagram и почти перестала появляться на телевидении.

После нескольких месяцев лечения Гомес, наконец, появилась на публике. Она посетила ежегодное мероприятие клиники, в которую была госпитализирована, и пообщалась с гостями. Звезда подробно рассказала о том, насколько подавленной чувствовала себя год назад. Она добавила, что испытала облегчение, узнав свой диагноз, поскольку нашла объяснение своему состоянию.

больше по теме Селена Гомес удаляет снимки Джастина Бибера из Instagram За этим делом актриса и певица провела минувшие выходные.

Гомес вручили премию клиники. Певица в свою очередь поблагодарила доктора, который занимался ее лечением, и весь персонал больницы. Селена разместила пост о мероприятии в Instagram, где получила поддержку и от своих поклонников.