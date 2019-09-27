Селена Гомес вспомнила о пережитой год назад депрессии

За последние несколько лет Селена Гомес пережила действительно непростые времена. За несколько лет на нее нее обрушились болезненное расставание с бойфрендом Джастином Бибером, тяжелая болезнь и серьезная операция.
Кроме того, уже почти год назад Гомес начала лечиться от депрессии. Она находилась на стационарном лечении в одной из самых престижных клиник Америки. Кроме того, певица решила полностью отказаться от использования социальных сетей. Селена удалила аккаунт в Instagram и почти перестала появляться на телевидении.
После нескольких месяцев лечения Гомес, наконец, появилась на публике. Она посетила ежегодное мероприятие клиники, в которую была госпитализирована, и пообщалась с гостями. Звезда подробно рассказала о том, насколько подавленной чувствовала себя год назад. Она добавила, что испытала облегчение, узнав свой диагноз, поскольку нашла объяснение своему состоянию.
Гомес вручили премию клиники. Певица в свою очередь поблагодарила доктора, который занимался ее лечением, и весь персонал больницы. Селена разместила пост о мероприятии в Instagram, где получила поддержку и от своих поклонников.