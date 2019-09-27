34-летняя Светлана Иванова показала, как семья поздравила ее с днем рождения

Звезда «Легенды №17» Светлана Иванова давно говорила, что все в ее жизни сбылось. У 34-летней актрисы растет двое дочерей: 7-летняя Полина и годовалая Мира, которую блондинка подарила любимому человеку — актеру Джанику Файзиеву, да и режиссеры ее вниманием не обделяют.

Вот и в свой день рождения, который она отпраздновала в ресторане в центре Москвы, она поблагодарила каждого близкого человека за то, что делает ее жизнь прекрасной.

«Спасибо за ваши поздравления, пожелания, тепло, любовь, юмор… Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы то, что вы желали, сбылось. Остальное сделают мои близкие и вселенная», — подписала забавный ролик с празднования Светлана.

В шутку звезда экрана отметила, что хороших операторов в ее семье нет, а потому и видео получилось именно таким — немного размытым и абсолютно несвязным.

К слову, в скором времени Иванову можно будет увидеть в новой картине Егора Баранова «Аванпост». На этот раз героям Светланы, а также Алексея Чадова, Петра Федорова и Лукерьи Ильяшенко придется спасать землю от нашествия инопланетян.