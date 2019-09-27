ЗВЕЗДЫ

«Где-то глубоко во мне живет Василий»: Басков оказался похожим на Басту

Звезды продолжают искать «двойников» в популярном мобильном приложении.

«Где-то глубоко во мне живет Василий»: Басков оказался похожим на Басту
Николай Басков нашел в себе что-то от Басты. Фото: Komsomolskaya Pravda

Пока пользователи Интернета хвастаются, на кого из звезд они похожи, сами знаменитости ищут «двойников» между собой. Причем все уже поняли, что популярном мобильном приложении Gradient неважно, на кого ты реально похож, главное — сделать аналогичное выражение лица. Так певец Николай Басков выяснил, что он смахивает одновременно на Брэда Питта, Иосифа Сталина и Антонио Бандераса, причем одной и той же фотографией.

А вот другой снимок артиста выдал ему более эксцентричного «двойника» — рэпера Басту. Результат на своей странице в Instagram похвастался Василий Вакуленко, чей псевдоним не раз в шутку упоминался рядом с фамилией поп-певца в связи аналогичностью первых трех букв.

«Я всегда чувствовал, что где-то глубоко во мне живет Василий», — иронично прокомментировал пост рэпера Николай Басков.

Кстати, самому Вакуленко приложение поставило в двойники Леонардо Ди Каприо.

А какого из этих двоих исполнителей вы уважаете больше?

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БастаНиколай Басковприложение Gradientсходство
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«Где-то глубоко во мне живет Василий»: Басков оказался похожим на Басту
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