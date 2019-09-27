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Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

Фолловеры футболиста отметили, что человек, который выпускает собственную линейку одежды, не может одеваться подобным образом.

Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
Дмитрий Тарасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B2AQEinCokq/

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов подвергся критике за свой внешний вид. Накануне вечером спортсмен пригласил новую жену Анастасию Костенко в ресторан La Maree – влюбленные намеревались устроить романтический ужин после учебы модели. Для мероприятия спортсмен выбрал полностью черный верх – пиджак, водолазку и рваные на коленках джинсы. Именно они и спровоцировали многочисленные вопросы у фолловеров пары.

В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы. Сразу несколько человек иронично заметили, что лишними на этом кадре являются и «колготки», которые торчат из «отверстий». Нашлись и те, кто экспертно заявил, что человек с пугающим чувством стиля не может выпускать собственную линию одежды. Не обошли подписчики стороной и внешний вид модели. «Ну как можно запускать свою линию одежды и так безвкусно одевать жену?» — вопрошают они.

Дмитрий Тарасов, впрочем, как и его жена, давно привыкли к критике со стороны и на провокации не реагируют. Ранее блогер Лена Миро жестко высказалась по посту спортсмена о жене и доступных волчицах. Тогда девушка заявила, что ей стыдно за прочитанное.

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Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
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