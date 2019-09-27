Возлюбленная Тимати незадолго до родов сменила имидж

Девушка Тимати Анастасия Решетова продолжает держать подписчиков в курсе своей беременности. Однако в этот раз она решила удивить их не новостями о дате родов, а собственным внешним видом.

На своей странице в Instagram модель предстала в образе платиновой блондинки, чем немало шокировала подписчиков. Многие заметили невероятное сходство Анастасии с бывшей девушкой Тимати Аленой Шишковой. «На Аленку похожа», — заметила одна из поклонниц. «Когда зашёл почитать комменты про Алёну», — пошутила другая.

Однако самые внимательные заметили, что в отражении зеркала, перед которым сфотографировалась Анастасия, видно, что цвет ее волос по-прежнему темный. Оказалось, что образ блондинки — всего лишь результат обработки фотографии в фильтре, напоминает ресурс «Актуальные новости».

больше по теме Анастасия Решетова резко ответила всем сомневающимся в ее романе с Тимати Модель поставила на место клеветников и издания, которые поддерживают слухи.

Кстати, Решетову-блондинку сравнили не только с Шишковой. Кое-кто заметил сходство с Натальей Рудовой. Сама актриса не оставила это без внимания. В комментариях к фото Анастасии она спросила: «Под меня косишь? Я так и знала». «Вот да», — ответила Решетова.