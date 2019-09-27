ЗВЕЗДЫ

Возлюбленная Тимати незадолго до родов сменила имидж

Правда, блондинкой Решетова стала ненадолго.

Возлюбленная Тимати незадолго до родов сменила имидж
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Девушка Тимати Анастасия Решетова продолжает держать подписчиков в курсе своей беременности. Однако в этот раз она решила удивить их не новостями о дате родов, а собственным внешним видом. 

На своей странице в Instagram модель предстала в образе платиновой блондинки, чем немало шокировала подписчиков. Многие заметили невероятное сходство Анастасии с бывшей девушкой Тимати Аленой Шишковой. «На Аленку похожа», — заметила одна из поклонниц. «Когда зашёл почитать комменты про Алёну», — пошутила другая. 

Однако самые внимательные заметили, что в отражении зеркала, перед которым сфотографировалась Анастасия, видно, что цвет ее волос по-прежнему темный. Оказалось, что образ блондинки — всего лишь результат обработки фотографии в фильтре, напоминает ресурс «Актуальные новости». 

Кстати, Решетову-блондинку сравнили не только с Шишковой. Кое-кто заметил сходство с Натальей Рудовой. Сама актриса не оставила это без внимания. В комментариях к фото Анастасии она спросила: «Под меня косишь? Я так и знала». «Вот да», — ответила Решетова. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ШишковаАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременностьблондинкаТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Возлюбленная Тимати незадолго до родов сменила имидж
Интересно?
Поделись с друзьями: