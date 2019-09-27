Улыбка на миллион: Джастин Бибер украсил зубы бриллиантами

Популярный американский певец Джастин Бибер любит выглядеть дорого. И, похоже, эта любовь выходит за рамки брендовых одежды и украшений. На днях 25-летняя звезда похвастался в Instagram алмазными зубами — на нижней челюсти молодого человека красовались драгоценные камни.
Скорее всего, речь о дорогой вставке, которая надевается на нижние резцы, чем о реальной инкрустации зубов камнями. Фирма, изготовившая для артиста такую красоту, сообщила, что в дело пошли бриллианты лавандового цвета. Теперь улыбка звездного парня будет сиять еще ярче.
Напомним, у Бибера предостаточно денег, чтобы позволить себе такие изыски. По версии Forbes, он не раз был в лидерах рейтинга самых богатых молодых исполнителей. В свои молодые годы он является одним из самых продаваемых музыкантов в мире. Только в книге рекордов Гиннесса у него больше десяти позиций, по которым он является самым успешным на планете. Так что, даже если у парня вдруг выпадут все зубы, он сможет спокойно заменить их на аналогичные по размеру алмазы.
Хотели бы себе подобный аксессуар (без учета его стоимости)?