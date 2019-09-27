Поклонники обратили внимание на сходство внучки Пугачевой с дедом

Кристина Орбакайте не устает делиться фотографиями своих детей. Настоящей «звездой» социальных сетей стала 7-летняя дочь Клавдия от нынешнего супруга певицы — бизнесмена Михаила Земцова. Поклонники уже хорошо заочно знакомы с девочкой. Например, когда Клавдия пошла в первый класс, подписчики дружно желали ей удачи и давали советы.

Алла Пугачева тоже души не чает во внучке. Недавно она выложила в сеть фото Клавдии и подписала его так: «Всего 7 лет, а уже видно какая красавица». Поклонники согласились с Примадонной. При этом многие стали замечать, что Клава по мере взросления становится все больше похожей на маму. А Кристина, в свою очередь, внешне напоминает своего отца, первого мужа Аллы Борисовны Миколаса Орбакаса.

«Попались недавно в сети ваши старые фото с Миколасом Орбакасом, бросилось в глаза сходство дедушки и Клавдии», — поделилась своим мнением одна подписчица. «Она очень похожа на Кристину в фильме “Чучело”», — добавила другая.