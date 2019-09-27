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Куценко и Дольникова помянули коллегу Никиту Быченкова

Артисты посвятили скончавшемуся пять лет назад актеру песню.

Куценко и Дольникова помянули коллегу Никиту Быченкова
Теона Дольникова/Фото: https://www.instagram.com/p/B04A9NqIL1d/

Гоша Куценко трогательно поддержал близкую подругу Теону Дольникову в день рождения ее погибшего возлюбленного – актера Никиты Быченкова. На личной странице в Instagram актер отметил, что 27 сентября его коллеге по цеху могло бы исполниться 33 года.

Некоторое время назад Гоша написал для подруги и тогда еще живого Быченкова песню – она называлась «Сердце». По признанию актера, Дольникова после трагической смерти возлюбленного в течение трех лет не могла ее исполнить из-за одолевающих слез.

«Приезжала в студию. Пела. Плакала и уезжала. Потом спела. Но не смогла исполнить сложные верхние ноты. Болела. Выздоровела. Бросила курить. Вернулась и спела вновь. Одну из самых пронзительных песен. И мою самую любимую и дорогую мне песню. Эти слова и музыку я писал ей 2 месяца», — поностальгировал Куценко.

Артист признался Дольниковой в любви и отметил, что ужасно рад тому, что она вновь видит смысл жизни и вновь обрела желание петь.

«Я так счастлив, что ты восстала из пепла, как птица Феникс! И вновь поешь! Вновь любишь! Вновь живешь!», — обратился он к ней.

Сама Теона поспешила поблагодарить друга за проникновенное произведение и за то, что он всегда рядом, а также подчеркнула, что собрала всех друзей возлюбленного под одной крышей, чтобы помянуть актера добрым словом.

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Куценко и Дольникова помянули коллегу Никиту Быченкова
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