Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино

Известная американская актриса Деми Мур выпустила автобиографическую книгу «Наизнанку», в которой раскрыла множество подробностей личной жизни. В частности, там много воспоминаний о ее втором браке с популярным актером Брюсом Уиллисом. Напомним, голливудские звезды были женаты с 1987 по 2000 годы, у них родились трое дочерей.

Звезда «Призрака» рассказала, что у пары был головокружительный роман, но «Крепкий орешек» хотел, чтобы она перестала сниматься в фильмах и сидела дома с детьми. Но Мур не пошла на это. Как и у супруга, у нее была невероятная карьера в Голливуде. Несмотря на разногласия, актерам долгое время удавалось сохранять брак. Не последнюю роль в этом сыграли их дети.

«Я думаю, что мы оба с самого начала были более заинтересованы в том, чтобы иметь детей, чем быть мужем и женой», — цитирует актрису издание The Sun.

Пара рассталась после 13 лет брака. После этого по иронии судьбы Деми стала домохозяйкой, а Брюс — кормильцем семьи. Разорвав брак, они стали чувствовать даже большую привязанность друг к другу, чем ранее.

больше по теме Брюс Уиллис приехал поддержать бывшую жену Деми Мур Актриса презентовала свою автобиографию под названием «Наизнанку».

Напомним, в 2005 году Мур вышла замуж в третий раз -— за актера Эштона Кутчера. Перед этим она забеременела от него, но потеряла ребенка. Пара долгое время лечилась от бесплодия, а потом последовал скандальный развод.

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