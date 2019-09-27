«Блондинка, брюнет, рыжая»: Волкова заговорила о смене имиджа

Актриса из сериала «Воронины» опубликовала в Instagram коллаж, собрав в одной публикации три разных образа.

37-летняя Екатерина Волкова опубликовала в Instagram свежий коллаж, собрав в одной публикации сразу три образу. На первом фото актриса из сериала «Воронины» предстала в образе блондинки, на втором — брюнетки, а не так давно знаменитость в очередной раз поэкспериментировала с оттенком волос, решив перекраситься в рыжий тон. В комментариях актриса предложила подписчикам проголосовать за самый удачный образ.

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«До сих пор получаю от вас комплименты о моем новом цвете волос, приятно!! За последние пару лет я меняла его не один раз. Поэтому получился такой коллаж. Блондинка, брюнетка или рыжая?! Готова к любым мнениям», — отметила Волкова.

В апреле 2010 года актриса вышла замуж за танцора Андрея Карпова. Вместе с возлюбленным знаменитость воспитывает восьмилетнюю дочку Елизавету. Волкова не скрывает, что ее избранник не был готов к рождению малышки. После того, как в их семье появился ребенок, Андрей жаловался на то, что супруга перестала уделять ему время. Но семейные раздоры на этот счет в прошлом.