Харламов и Деревянко поздравили маму Батрутдинова с днем рождения

Тимур Батрутдинов обратился в социальной сети к своей маме. Поздравляя ее на странице в Instagram, комик написал: «Люблю тебя до неба! Спасибо, что ты у меня, у нас есть. Ты наш фундамент — на тебе все держимся в этой жизни».

больше по теме Пользователи Сети считают, что Тимур Батрутдинов постарел Комментаторы обсудили внешность юмориста.

Батрутдинов поделал маме никогда не болеть. «На всё остальное, у тебя есть я/мы», — добавил он. В конце ведущий оставил подпись: «Твой сынуля».

На трогательное поздравление отреагировали подписчики Тимура, в том числе знаменитые. Так, актер Павел Деревянко написал: «Мамуле самые тёплые пожелания». «Спасибос, Паблос! Передам обязательно!» — отреагировал Батрутдинов. Не остался в стороне и Гарик Харламов: «Мамочку целуй и поздравления передавай». Свои поздравления маме комика передали также Ида Галич, Оскар Кучера, Зураб Матуа и Александр Незлобин.