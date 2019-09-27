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Харламов и Деревянко поздравили маму Батрутдинова с днем рождения

Сын пожелал своей матери никогда не болеть.

Харламов и Деревянко поздравили маму Батрутдинова с днем рождения
Тимур Батрутдинов. Фото: Михаил Фролов/КП

Тимур Батрутдинов обратился в социальной сети к своей маме. Поздравляя ее на странице в Instagram, комик написал: «Люблю тебя до неба! Спасибо, что ты у меня, у нас есть. Ты наш фундамент — на тебе все держимся в этой жизни». 

Батрутдинов поделал маме никогда не болеть. «На всё остальное, у тебя есть я/мы», — добавил он. В конце ведущий оставил подпись: «Твой сынуля». 

На трогательное поздравление отреагировали подписчики Тимура, в том числе знаменитые. Так, актер Павел Деревянко написал: «Мамуле самые тёплые пожелания». «Спасибос, Паблос! Передам обязательно!» — отреагировал Батрутдинов. Не остался в стороне и Гарик Харламов: «Мамочку целуй и поздравления передавай». Свои поздравления маме комика передали также Ида Галич, Оскар Кучера, Зураб Матуа и Александр Незлобин.

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Comedy Clubдень рождениякомикмамаТимур Батрутдинов
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Харламов и Деревянко поздравили маму Батрутдинова с днем рождения
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