ЗВЕЗДЫ

41-летняя Лорак в день рождения поделилась фото в мини-платье

Знаменитость поблагодарила друзей и коллег за теплые поздравления.

41-летняя Лорак в день рождения поделилась фото в мини-платье
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

Украинская исполнительница Ани Лорак отмечает свое 41-летие. Артистка появилась на свет 27 сентября. В день рождения наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале опубликовала фото в мини-платье. Знаменитость отдала предпочтение пастельной гамме, дополнив образ сапогами с анималистичным принтом. В комментариях к снимку певица поблагодарила друзей и звездных коллег за то, что они не забыли о ее личном празднике.

«Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления», — обратилась к подписчикам и знаменитостям Ани Лорак.

Свежий пост украинской исполнительницы не оставила без внимания Светлана Лобода. Она вслед за Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым поздравила артистку с 41-летием.

«Будь счастлива», — отметила Лобода.

«Поздравляю, дорогая!!» — добавила Жасмин.

«С днем рождения Дива… И пусть все будет, как ты хочешь», — вторит певице «золотой голос России» Николай Басков.

«С Днем рождения, Каролинка!! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах!!» — уточнил композитор Игорь Крутой.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация о том, что Ани Лорак стала встречаться с саунд-продюсером лейбла Black Star 26-летним Егором Глебом. Нынешний избранник певицы на пятнадцать лет моложе своей возлюбленной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракЗвездный стильИдеальная фигураМини-платье
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
41-летняя Лорак в день рождения поделилась фото в мини-платье
Интересно?
Поделись с друзьями: