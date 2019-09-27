41-летняя Лорак в день рождения поделилась фото в мини-платье

Украинская исполнительница Ани Лорак отмечает свое 41-летие. Артистка появилась на свет 27 сентября. В день рождения наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале опубликовала фото в мини-платье. Знаменитость отдала предпочтение пастельной гамме, дополнив образ сапогами с анималистичным принтом. В комментариях к снимку певица поблагодарила друзей и звездных коллег за то, что они не забыли о ее личном празднике.

«Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления», — обратилась к подписчикам и знаменитостям Ани Лорак.

Свежий пост украинской исполнительницы не оставила без внимания Светлана Лобода. Она вслед за Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым поздравила артистку с 41-летием.

«Будь счастлива», — отметила Лобода. «Поздравляю, дорогая!!» — добавила Жасмин. «С днем рождения Дива… И пусть все будет, как ты хочешь», — вторит певице «золотой голос России» Николай Басков. «С Днем рождения, Каролинка!! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах!!» — уточнил композитор Игорь Крутой.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация о том, что Ани Лорак стала встречаться с саунд-продюсером лейбла Black Star 26-летним Егором Глебом. Нынешний избранник певицы на пятнадцать лет моложе своей возлюбленной.