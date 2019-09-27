41-летняя Пегова поделилась редким фото со старшей сестрой

41-летняя Ирина Пегова опубликовала в Instagram свежее селфи. Вместе с сестрой Татьяной актриса побывала за кулисами театра. Знаменитость отправилась на репетицию, пригласив с собой близкую родственницу. Как пишет «Комсомольская правда», ранее Ирина не показывала совместных снимком со старшей сестрой. К слову, в отличие от Пеговой у Татьяны темный оттенок волос и короткая стрижка. Сама же актриса привыкла видеться себя блондинкой и не планирует перекрашивать локоны.

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«Ого!! После съёмок на репетицию… Татьяна, сестра, свидетель всех взлетов и падений», — отметила Ирина.

В одном из интервью Пегова призналась, что относит себя к категории немногословных людей. По словам артистки, она может молчать на протяжении нескольких дней, не испытывая при этом особого дискомфорта. Знаменитость воспитывает тринадцатилетнюю дочку Татьяну. Наследница актрисы стала тезкой родной сестры Ирины. Пегова не скрывает: она старается находить время на то, чтобы посещать различные спектакли и премьеры в компании дочери, развивая в ней многогранную личность с большим кругом интересов и знаний.