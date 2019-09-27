Арзамасова назвала качество в людях, которое считает произведением искусства

Актриса Лиза Арзамасова неожиданно призналась своим подписчикам в любви. Но не в стандартном для Instagram контексте общения со своими поклонниками. Она восхитилась людьми, которые находят в своей жизни энергию и время на других.

«Многие живут сейчас с ощущением «у меня ни на что нет времени». А это значит — ни на кого. Именно в таких ритмах и зарождается миф о равнодушии современных людей. Такая «характеристика поколения»: равнодушие. Но нет же! Я часто встречаю неравнодушных. И каждый раз — «прыгаю до потолка» от радости», — пишет 24-летняя артистка.

Звезда «Папиных дочек» назвала неравнодушие произведением искусства. А противоположные этому чувству раздражение, обиды, эгоизм — очень простыми вещами, которые свойственны и ей самой. Девушка заинтересовалась вопросом, откуда у неравнодушных людей берутся силы и вдохновение на чужие жизни и радости, и пообещала изучить этот вопрос. А пока что она просто радуется тому, что встречает подобных личностей.

А вы можете назвать себя неравнодушным человеком?