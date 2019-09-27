ЗВЕЗДЫ

Арзамасова назвала качество в людях, которое считает произведением искусства

И это не банальная «внутренняя красота».

Арзамасова назвала качество в людях, которое считает произведением искусства
Лиза Арзамасова призналась в любви. Фото: globallookpress.com

Актриса Лиза Арзамасова неожиданно призналась своим подписчикам в любви. Но не в стандартном для Instagram контексте общения со своими поклонниками. Она восхитилась людьми, которые находят в своей жизни энергию и время на других.

«Многие живут сейчас с ощущением «у меня ни на что нет времени». А это значит — ни на кого. Именно в таких ритмах и зарождается миф о равнодушии современных людей. Такая «характеристика поколения»: равнодушие. Но нет же! Я часто встречаю неравнодушных. И каждый раз — «прыгаю до потолка» от радости», — пишет 24-летняя артистка.

Звезда «Папиных дочек» назвала неравнодушие произведением искусства. А противоположные этому чувству раздражение, обиды, эгоизм — очень простыми вещами, которые свойственны и ей самой. Девушка заинтересовалась вопросом, откуда у неравнодушных людей берутся силы и вдохновение на чужие жизни и радости, и пообещала изучить этот вопрос. А пока что она просто радуется тому, что встречает подобных личностей.

А вы можете назвать себя неравнодушным человеком?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лиза Арзамасовалюбовьчеловеческие качествачувства
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Арзамасова назвала качество в людях, которое считает произведением искусства
Интересно?
Поделись с друзьями: