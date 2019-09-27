Матвиенко объяснил, почему предпочел в «Любэ» Расторгуева вместо Мазаева

Композитор Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему предпочел на роль лидера в группу «Любэ» певца Николая Расторгуева, а не Сергея Мазаева, который известен как лидер музыкального коллектива «Моральный кодекс».

«Расторгуев пришел ко мне короткостриженый, у него такая купеческая фамилия. В то время как раз вызревал некий проект, который в последствии вылился в группу «Любэ». Мы географически жили с Николаем и поэтом-песенником Александром Шагановым недалеко друг от друга. Я — на Ждановской, Коля — в Люберцах, а Шаганов на Рязановском проспекте. Нам было удобно встречаться каждый день, потому что мы находились в шаговой доступности друг от друга», — заметил Матвиенко.

Как сказал продюсер, Николай Расторгуев был, конечно, не в стилистике шоу-бизнеса.

Поэтому им вместе пришлось экспериментировать над стилем будущего музыкального коллектива. В итоге все это вылилось в группу «Любэ», которая достаточно быстро завоевала любовь поклонников.