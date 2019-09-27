Творческая семья: Тодоренко спела вживую под аккомпанемент Топалова

29-летняя супруга Влада Топалова на съёмках собственного шоу «Пятница с Региной» выступила с вокальной импровизацией, спев вживую под аккомпанемент мужа. На площадку к возлюбленной певец пришел с гитарой. Вместе с избранником Тодоренко записала видеоролик, разместив небольшой фрагмент в Instagram.

Ни для кого не секрет, что еще в юности Регина принимала участие в украинском шоу «Фабрика звезд». Кроме того, девушка вела проект «Орел и решка». А также была участницей российского «Голоса». В одном из недавних интервью она призналась, что не сразу решилась попробовать свои силы в авторском проекте. Еще будучи беременной, Тодоренко вела активную светскую жизнь. По словам возлюбленной музыканта, до рождения сына Михаила она практически дневала и ночевала на съемочной площадке шоу «Пятница с Региной». Телеведущей было важно отснять как можно больше материала для того, чтобы поклонники не заметили ее долгого отсутствия во время непродолжительного декрета.

Тодоренко не скрывает: ей очень повезло с мужем. Влад не стал настаивать на том, чтобы Регина отказалась от карьеры после появления на свет их общего ребенка. В первые месяцы съемки проекта «Пятница с Региной» проходили дома у телеведущей. Так новоиспеченная мамочка могла неотлучно находиться рядом с малышом.