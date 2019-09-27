Сергей Маковецкий решился зарегистрироваться в соцсети

Артист признался, что завел Instagram по просьбе друзей, но предпочитает жить в реальности.

Актер Сергей Маковецкий рассказал, на что его вынудили пойти собственные друзья. Народный артист отметил, что не приветствует социальные сети, но близкие люди практически заставили его завести аккаунт в Instagram. Сейчас Сергей по-прежнему держит оборону и до сих пор не появился в Facebook и во «Вконтакте».

Аргументируя свою позицию по этому вопросу, Маковецкий заявил, что является сторонником реальной жизни. Социальные же платформы он называет «Зазеркальем». Актеру, по его собственному признанию, нравится слушать звуки своими ушами, видеть мир своими глазами и вырабатывать собственную позицию душой, без внешнего вмешательства.

Маковецкий подчеркнул, что не навязывает никому собственное представление Интернета. Более того, он прекрасно осознает, что социальные платформы для многих — вторая жизнь и «неотъемлемые атрибуты современности». Актер отметил, что пользуется заключенными в Сети знаниями, но некоторые их аспекты игнорирует принципиально.

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«Иногда самому приходится зайти, если надо что-то посмотреть, прочитать или узнать какую-то информацию для роли. Я тоже пользуюсь благами цивилизации, но в соцсетях не сижу», — резюмировал он для РИА Новости.