ЗВЕЗДЫ

«Люблю»: Лютаева отреагировала на фото Климовой с младшими детьми

Бывшая супруга Игоря Петренко поделилась домашними кадрами.

«Люблю»: Лютаева отреагировала на фото Климовой с младшими детьми
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 41-летняя Екатерина Климова поучаствовала в новой фотосессии с сыновьями от Игоря Петренко и дочерью от Гелы Месхи. Съёмка прошла в квартире знаменитости. Так, актриса из теленовеллы «Бедная Настя» при выборе площадки отдала предпочтение домашней обстановке. На фото Екатерина позировала в компании 12-летнего Матвей, 11-летнего Корнея и 3-летней Беллы. Фотосъёмку пропустила старшая дочь Климовой — 17-летняя Елизавета Хорошилова.

«Люблю осень за такие уютные и домашние вечера, в окружении моих любимых и домашнего текстиля», — уточнила Екатерина.

Примечательно, что свежие снимки актрисы привлекли внимание ее близкой подруги — 54-летней Татьяны Лютаевой. Она оценила фотосессию Климовой с младшими детьми, оставив лаконичный комментарий под фото.

«Люблю», — отреагировала знаменитость на пост экс-супруги Игоря Петренко.

Напомним, что ранее Татьяна Лютаева по приглашению актрисы пришла на вечеринку по случаю дня рождения Корнея. 23 сентября сын Екатерины Климовой отпраздновал свое 11-летие. Поздравить сына также пришел Игорь Петренко, который поблагодарил бывшую жену за наследника.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новостиИгорь ПетренкоТатьяна Лютаева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Люблю»: Лютаева отреагировала на фото Климовой с младшими детьми
Интересно?
Поделись с друзьями: