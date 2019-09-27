«Люблю»: Лютаева отреагировала на фото Климовой с младшими детьми

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 41-летняя Екатерина Климова поучаствовала в новой фотосессии с сыновьями от Игоря Петренко и дочерью от Гелы Месхи. Съёмка прошла в квартире знаменитости. Так, актриса из теленовеллы «Бедная Настя» при выборе площадки отдала предпочтение домашней обстановке. На фото Екатерина позировала в компании 12-летнего Матвей, 11-летнего Корнея и 3-летней Беллы. Фотосъёмку пропустила старшая дочь Климовой — 17-летняя Елизавета Хорошилова.

«Люблю осень за такие уютные и домашние вечера, в окружении моих любимых и домашнего текстиля», — уточнила Екатерина.

Примечательно, что свежие снимки актрисы привлекли внимание ее близкой подруги — 54-летней Татьяны Лютаевой. Она оценила фотосессию Климовой с младшими детьми, оставив лаконичный комментарий под фото.

«Люблю», — отреагировала знаменитость на пост экс-супруги Игоря Петренко.

Напомним, что ранее Татьяна Лютаева по приглашению актрисы пришла на вечеринку по случаю дня рождения Корнея. 23 сентября сын Екатерины Климовой отпраздновал свое 11-летие. Поздравить сына также пришел Игорь Петренко, который поблагодарил бывшую жену за наследника.