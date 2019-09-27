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Михаил Боярский признался, что неправильно воспитывает внуков

Народный артист отметил, что часто балует детей Елизаветы и Максима втайне от их родителей.

Михаил Боярский признался, что неправильно воспитывает внуков
Михаил Боярский/Фото: Олег Золото/КП

Народный артист Михаил Боярский признался, что часто портит воспитание внуков, над которым активно стараются его дочь Елизавета и ее супруг Максим Матвеев. В беседе с журналистами артист отметил, что внуков семейная чета держит в строгости, и это дает свои определенные плоды — дети слушаются родителей. Сам же Боярский рассказывает, что не придерживается наставлений Лизы и «делает черное дело». Так, например, недавно он уезжал на съемки «Гардемаринов» в Крым, а когда вернулся, привез младшему внуку Андрею подарок в обмен на выпавший зуб. А чтобы родители не узнали, Боярский умудрился договориться с ребенком держать дар в секрете.

В беседе с порталом «7дней» актер признался, что понимает — он портит все воспитание. Когда Андрей остается с дедушкой, он осознает, что в дальнейшем его ждет послабление. Боярский позволяет внуку смотреть мультики и играть в гаджеты. В последнее время мальчик и вовсе спрашивает, когда будут подарки и воспринимает деда как фею. Михаил резюмировал, что с радостью встретил бы новость о переезде четы Боярских — Матвеевых в новую квартиру. По его словам, это значительно облегчило бы и его задачу, и задачу Максима.

«Даст бог, к Новому году они переедут в отдельную квартиру, будут жить вчетвером, два мальчика и папа с мамой, а мы с бабушкой… Бабушка, наверное, будет приходить к ним почаще, а я немножко отдохну от них от всех», — сделал акцент он.

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внукивоспитаниеЕлизавета БоярскаяЛариса ЛуппианМихаил Боярскийсемья
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Михаил Боярский признался, что неправильно воспитывает внуков
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