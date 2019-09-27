Семейный стиль: Кожевникова купила старшим сыновьям одинаковые наряды

34-летняя Мария Кожевникова проводит сентябрьские каникулы во Франции. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Универ» опубликовала свежие кадры, на которых она запечатлена со старшими детьми: 5-летним Иваном и 4-летним Максимом. Примечательно, что на отдыхе сыновей-погодок знаменитость нарядила в одинаковые костюмы: для мальчиков Мария подобрала узкие джинсы по росту, спортивную обувь и полосатые толстовки с серым капюшоном. Сама Кожевникова примерила черную водолазку и юбку ниже колен.

Вместе с детьми актриса посетила Лувр, признавшись, что им без труда удалось найти экскурсовода. Ранее Мария жаловалась на то, что в Париже она отказалась от диеты и привычного режима ради любимых десертов и деликатесов.

Напомним, что вместе с возлюбленным бизнесменом Евгением Васильевым актриса воспитывает троих сыновей. Младший наследник знаменитости Василий появился на свет в июле 2017 года. Этим летом ему исполнилось два годика. Кожевникова не скрывает: все свободное время она проводит дома с семьей.