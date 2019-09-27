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Солнцев выразил уверенность, что Ветлицкой нет места в российском шоу-бизнесе

Известный шоумен прокомментировал возвращение на сцену звезды 90-х.

Солнцев выразил уверенность, что Ветлицкой нет места в российском шоу-бизнесе
Рустам Солнцев. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Рустам Солнцев, бывший участник проекта «Дом-2», а ныне известный шоумен периодически высказывается по поводу происходящих в российском шоу-бизнесе событий, снова отметился в Сети очередной тирадой.

На этот раз Рустам не остался равнодушным и безмолвным поводу новостей о том, что звезда 90-х Наталья Ветлицкая, возвращается на российскую сцену.

«Вот только куда? В этот сброд, кочующий по тв каналам? То есть, где-то между Лолитой и, допустим, прости господи, Лободой, втюхивают Наташу. Она выходит и такая – «Посмотри в глаза» .. шалулалала.. Так это буит!? Или как?», — недоумевает Солнцев.

Ситуация, по словам шоумена, странная, учитывая, что концерты по телевизору мало уже кто смотрит.

«Я Ветлицкую люблю. Но вот год назад «вернулась» Понаровская. И че. Где она? Где концерты, где тур по стране? Наташа, кстати, человек глубокий и очень принципиальный, знаю это с ее фейсбука, дурочку врубать она не станет… выворачивать душу на ток шоу не пойдет, зуб даю», — уверенно заявляет Рустам.

Напомним, ранее шоумен признался, что ему жаль свою бывшую коллегу Ольгу Бузову, которую начали травить в Сети из-за беременности нынешней жены Дмитрия Тарасова.

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Солнцев выразил уверенность, что Ветлицкой нет места в российском шоу-бизнесе
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