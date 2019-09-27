Новый образ: Боярская показала, как выглядела бы с челкой

33-летняя Елизавета Боярская поделилась в Instagram свежим кадром. Закулисное фото было сделано в перерыве между съемками. Перед объективом фотокамеры супруга Максима Матвеева предстала в новом для себя образе. Ради очередной кинороли артистка примерила парик, показав, как бы она выглядела с челкой. В своем микроблоге знаменитость поделилась с подписчиками результатами своего эксперимента, разметив на личной страничке портерный кадр.

«Новый день… новая роль», — подписала снимок Боярская.

К слову, ранее Елизавета уже меняла имидж с помощью парика. В августе возлюбленная Максима Матвеева участвовала в постановочной черно-белой фотосессии в Санкт-Петербурге. На площадке актриса появилась с короткими волосами белокурыми волосами. Однако позже стало известно, что Боярская не отстригала и не перекрашивала локоны.

Напомним, что вместе с супругом Елизавета воспитывает двоих сыновей: семилетнего Андрея и девятимесячного Григория. Вскоре после родов знаменитость вышла на театральную сцену. В новом сезоне Боярская задействована в постановке «Три сестры».