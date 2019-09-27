Екатерина Вуличенко объяснила, для кого старается выглядеть красиво

В своем блоге актриса обратилась к женщинам и попросила мужчин не читать ее пост.

Екатерина Вуличенко опубликовала в своем блоге в Instagram фото в атласном халате алого цвета и сопроводила его рассуждениями о женской красоте. При этом она попросила мужчин не читать сообщение: «Пожалуйста, просто пролистните и все».

В своем сообщении актриса порассуждала с подписчицами о том, ради кого женщины стремятся лучше выглядеть. «Ну ведь правда вот это вечное безудержное стремление к красоте — различные косметические процедуры, погоня за красивым телом, бесконечные диеты, спорт… все это мы делаем не для мужчин, а для себя». При этом Екатерина уточнила, что цель всех этих усилий — «чувствовать себя единственной и прекрасной».

больше по теме Екатерина Вуличенко считает своего второго мужа коварным человеком Предприниматель Марат Гуданаев дарит на все праздники цветы не только супруге, но и своей приемной дочери.

Актриса также поделилась собственным методом улучшения настроения. По ее словам, «беспроигрышный способ» — приобрести стильную одежду, подобную той, которую можно наблюдать на фото. Она добавила, что этот способ работает «на все сто процентов» и уточнила: «И муж доволен».