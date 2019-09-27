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Екатерина Вуличенко объяснила, для кого старается выглядеть красиво

В своем блоге актриса обратилась к женщинам и попросила мужчин не читать ее пост.

Екатерина Вуличенко объяснила, для кого старается выглядеть красиво
Екатерина Вуличенко. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Екатерина Вуличенко опубликовала в своем блоге в Instagram фото в атласном халате алого цвета и сопроводила его рассуждениями о женской красоте. При этом она попросила мужчин не читать сообщение: «Пожалуйста, просто пролистните и все». 

В своем сообщении актриса порассуждала с  подписчицами о том, ради кого женщины стремятся лучше выглядеть. «Ну ведь правда вот это вечное безудержное стремление к красоте — различные косметические процедуры, погоня за красивым телом, бесконечные диеты, спорт… все это мы делаем не для мужчин, а для себя». При этом Екатерина уточнила, что цель всех этих усилий — «чувствовать себя единственной и прекрасной». 

Актриса также поделилась собственным методом улучшения настроения. По ее словам, «беспроигрышный способ» — приобрести стильную одежду, подобную той, которую можно наблюдать на фото. Она добавила, что этот способ работает «на все сто процентов» и уточнила: «И муж доволен». 

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Екатерина Вуличенко объяснила, для кого старается выглядеть красиво
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