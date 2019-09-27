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Боня лишилась обоняния после рождения дочери

Экс-участница «Дома-2» неожиданно призналась, что забеременев Анджелиной, она полностью утратила способность ощущать запахи.

Боня лишилась обоняния после рождения дочери
Виктория Боня/Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня рассказала, что совсем не чувствует запахи. Такая особенность организма проявилась у телеведущей и модели во время беременности. В сторис в личном микроблоге Боня поведала, что совсем не слышит запахи. Она уверена, что дочь в буквальном смысле «отняла» у нее эту возможность. Сейчас же девочка достаточно остро реагирует даже на самые малейшие запахи – так, на днях звезда вместе с дочерью ехали в такси, и ребенку пришлось использовать платочки, чтобы не становилось дурно от резкого запаха водительского парфюма.

Сама Анжделина-Летиция отметила, что на самом деле аромат достаточно сильный, от него у нее кружится голова – не помогает даже открытое окно.

«Как такое может быть? Когда я родила, то поняла, что обоняния у меня нет. А у Анджелишки обоняние в десять раз сильнее, чем у обычных людей. Удивительно!», — поделилась теледива соображениями.

Недавно Боня вместе с дочерью сменили место жительства – телеведущая переехала с ребенком в Лондон из Монако. Подписчикам Вика объяснила, что подобное решение связано с увлечением Анджелины конным спортом – ребенку необходимо развитие в этом направлении, в Монако школа наездников развита не так сильно.

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Боня лишилась обоняния после рождения дочери
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