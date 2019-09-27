«Больше одежды, чем у мамы»: Феофилактова похвасталась гардеробом ребенка

Бывшая участница шоу «Дом-2» растит сына в одиночку, поэтому старается, чтобы он ни в чем не чувствовал недостатка. В своем новом посте в Instagram предпринимательница поделилась фотографиями сына в одежде люксовых брендов.

«Тот случай, когда у сына больше одежды, чем у мамы, у которой целый магазин», — написала Евгения, имея в виду, что ей принадлежит магазин модной одежды. Она добавила, что найти красивую одежду для девочек легче, чем для мальчиков.

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Шестилетний Даниэль уже активно пробует себя в модельном бизнесе. А сама Евгения часто экспериментирует с имиджем сына и делится его фото в различных образах.