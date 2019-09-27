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«Больше одежды, чем у мамы»: Феофилактова похвасталась гардеробом ребенка

Звезда проекта «Дом-2» часто делится снимками сына Даниэля в брендовой одежде.

«Больше одежды, чем у мамы»: Феофилактова похвасталась гардеробом ребенка
Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova

Бывшая участница шоу «Дом-2» растит сына в одиночку, поэтому старается, чтобы он ни в чем не чувствовал недостатка. В своем новом посте в Instagram предпринимательница поделилась фотографиями сына в одежде люксовых брендов. 

«Тот случай, когда у сына больше одежды, чем у мамы, у которой целый магазин», — написала Евгения, имея в виду, что ей принадлежит магазин модной одежды. Она добавила, что найти красивую одежду для девочек легче, чем для мальчиков. 

Шестилетний Даниэль уже активно пробует себя в модельном бизнесе. А сама Евгения часто экспериментирует с имиджем сына и делится его фото в различных образах.

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«Больше одежды, чем у мамы»: Феофилактова похвасталась гардеробом ребенка
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