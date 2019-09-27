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Поплавская нежно поздравила с днем рождения старшего сына от Гинзбурга

Климу исполнилось уже 34 года.

Поплавская нежно поздравила с днем рождения старшего сына от Гинзбурга
Поплавская поздравила сына с днем рождения/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская очень тепло и нежно поздравила с днем рождения своего старшего сына Клима, которому исполнилось уже 34 года. Отметим, что ребенок родился у нее в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Пара, напомним, развелась в 2011 году. Сейчас «красная шапочка советского кинематографа» живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младшее ее на 12 лет.

Поплавская заявила, что самое главное, чему нужно научиться в этой жизни – любви и готовности к жертве во имя самой любви. Она не верит, что нельзя научиться любить. Как считает актриса, человек всю жизнь как раз и учится любить.

«И когда наука любви оказывается постигнутой, в наших руках появляется потрясающий инструмент, которым можно пользоваться всегда», — заметила звезда.

Она считает, что самое сложное в этой жизни – работа над собой. И самый сложный бой, как раз с самим собой. Добавим, что в последнее время в соцсетях то и дело появляется информация, что Яна Поплавская якобы беременна от своего молодого мужа. Сама она не раз говорила, что пока о прибавлении в семействе они не задумывались. Сейчас актриса занята строительством дома вместе с Евгением Яковлевым. Ранее она говорила, что мечтает о своем большом особняке, где бы собирались все вместе по вечерам ее родственники и любимые сыновья.

Яна Поплавская стала широко известна публике после роли Красной шапочки в одноименном фильме. Она влюбила в себя миллионы жителей Советского Союза. Как рассказывала актриса, в своей жизни она позже сыграла еще много ролей, которые считает значимыми, но для многих она запомнилась именно по образу Красной Шапочки. Звезда сказала, что спокойно отнеслась к нахлынувшей много лет назад славе.

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Тэги:

Евгений ЯковлевКлим ГинзбургСергей ГинзбургЯна Поплавская
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Поплавская нежно поздравила с днем рождения старшего сына от Гинзбурга
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