Виторган похвастался успехами двухлетнего сына в плавании

Платон уже самостоятельно плавает в бассейне на спине.

Пока Ксения Собчак с головой ушла в новую семейную жизнь и обустройво их с Константином Богомоловым семейного гнездышка, Виторган уделяется все свободное время сыну Платону.

Мальчуган уже отдохнул с папой в Греции, а теперь же учится под руководством отца плавать.

Счастливый актер поделился успехами двухлетнего наследника. Ведь тот уже не только не боится воды, но и плывет сам в глубоком бассейне на спине.

До этого Максим делился, что многому мальчика научила старшая сестра Полина — 23-летняя дочь Максима от брака с актрисой Викторией Верберг.

Напомним, актер как-то признавался, что всегда мечтал о трех детях. Что же, теперь можно смело сказать, что желание Максима быть многодетным отцом наконец-то осуществилось.