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Виторган похвастался успехами двухлетнего сына в плавании

Платон уже самостоятельно плавает в бассейне на спине.

Виторган похвастался успехами двухлетнего сына в плавании
https://www.instagram.com/mvitorgan/

Пока Ксения Собчак с головой ушла в новую семейную жизнь и обустройво их с Константином Богомоловым семейного гнездышка, Виторган уделяется все свободное время сыну Платону.

Мальчуган уже отдохнул с папой в Греции, а теперь же учится под руководством отца плавать.

Платон Виторган
https://www.instagram.com/mvitorgan/

Счастливый актер поделился успехами двухлетнего наследника. Ведь тот уже не только не боится воды, но и плывет сам в глубоком бассейне на спине.

До этого Максим делился, что многому мальчика научила старшая сестра Полина — 23-летняя дочь Максима от брака с актрисой Викторией Верберг.

Напомним, актер как-то признавался, что всегда мечтал о трех детях. Что же, теперь можно смело сказать, что желание Максима быть многодетным отцом наконец-то осуществилось.

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Ксения СобчакМаксим ВиторганПлатон Виторган
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Виторган похвастался успехами двухлетнего сына в плавании
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