Никиту Михалкова выписали из больницы после операции на ноге

Улыбающегося режиссера подловила в театре Кристина Асмус и сфотографировалась с мэтром на память.

Еще недавно появилась информация о повторной операции, которую перенес Никита Михалков на ноге. После первого хирургического вмешательства народному артисту занесли инфекцию, а потому лечение осложнилось.

Однако сейчас мэтр выглядит весьма бодрым и уже покинул стены больничной палаты. Фотографией с Никитой Сергеевичем поделилась Кристина Асмус, которая подловила режиссера в кулуарах театра.

«Легенда», — подписала снимок звезда «Интернов». Однако поклонников больше обрадовал тот факт, что режиссер выглядит заметно отдохнувшим и в целом счастливым.

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Напомним, ранее из-за болезни Никита Сергеевич был вынужден приостановить работу над картиной «Шоколадный револьвер». Теперь съемки ленты возобновятся в 2020-м году.