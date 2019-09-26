ЗВЕЗДЫ

Волочкова окунулась в купель с белыми розами

Таким необычным способом балерина решила «продлить жизнь» любимых цветов.

Волочкова окунулась в купель с белыми розами
https://www.instagram.com/volochkova_art/

Холодную купель звездная блондинка любит также сильно, как и банные процедуры. Та считает, что именно сочетание высоких температур и ледяной воды позволяет ей сохранять прекрасную физическую форму. И укреплять иммунитет. Балерина как-то призналась, что над ней бессильны сезонные простуды.

На днях же Настя решила, что ледяная вода поможет и ее любимым цветам — белым розам. И решила окунуться вместе с ними.

Анастасия Волочкова
https://www.instagram.com/volochkova_art/

«А вообще это фантастика, потрясающее ощущение. Я попросила свою помощницу по дому принести несколько роз сюда, чтобы они стояли подольше и ведь сработало», — рассказала о собственном «изобретении» Волочкова.

Ранее балерина признавалась, что цветов и подарков в ее доме так много, что нет и дня, чтобы она не любовалась белыми розами.

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Анастасия Волочкова
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Волочкова окунулась в купель с белыми розами
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