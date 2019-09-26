Жена Газманова опубликовала снимок повзрослевшей дочери

В декабре дочери Олега и Марины Газмановых исполнится 16 лет. На страничке Марианны в Instagram, которую она ведет около трех лет, не так часто появляются новые снимки. Но поклонникам, конечно, интересно знать, как живет наследница артиста.

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Последнее фото девочки в соцсети восхитило многих почитателей творчества Газманова. В кадре она позирует, облаченная в светлое платье с декольте. В этом романтичном образе она выглядит совсем не 15-летним ребенком, а уже молодой женщиной.

Подписчики дружно назвали Марианну красавицей, а в комментариях «отметился» сам звездный папа, оставивший дочери смайлик в виде цветка.

К слову, многие считают, что Марианна как две капли воды похожа на мать. Супругу Газманова по праву называют одной из самых привлекательных жен звезд отечественной эстрады, а недавно она лишний раз доказала это в соцсети.

Женщина очаровала своей естественной красотой и гармоничным спокойным образом, когда опубликовала в Instagram кадры с лесной прогулки, куда она отправилась вместе с мужем.