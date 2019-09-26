«Слишком добрый боец»: Седокова отвела сына в секцию бокса

Это лето Анна Седокова посвятила детям. Ищет преподавателя по вокалу для старшей дочери, записывает смешные видео с младшей. И, наконец, показала, как растит спортсмена из двухлетнего Гектора.

Мальчик начал заниматься боксом.

Правда, певица тут же заметила, что мальчуган пока относится к этому больше как к игре, нежели спорту.

«Слишком добрый боец», — подписала снимок Анна. Зато тренер уже научил делать того перевороты в воздухе.

больше по теме Седокова хочет раздать брендовые туфли поклонницам Певица призналась, что попросту не носит многие пары.

Напомним, ранее артистка делилась, что из-за большой занятости оказалась в больнице. У певице обострилась детства болезнь — крапивница. И даже начался отек горла.