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«Слишком добрый боец»: Седокова отвела сына в секцию бокса

Певица похвасталась тренировкой двухлетнего сына в зале.

«Слишком добрый боец»: Седокова отвела сына в секцию бокса
https://www.instagram.com/annasedokova/

Это лето Анна Седокова посвятила детям. Ищет преподавателя по вокалу для старшей дочери, записывает смешные видео с младшей. И, наконец, показала, как растит спортсмена из двухлетнего Гектора.

Мальчик начал заниматься боксом.

Гектор Седоков
https://www.instagram.com/annasedokova/

Правда, певица тут же заметила, что мальчуган пока относится к этому больше как к игре, нежели спорту.

«Слишком добрый боец», — подписала снимок Анна. Зато тренер уже научил делать того перевороты в воздухе.

Напомним, ранее артистка делилась, что из-за большой занятости оказалась в больнице. У певице обострилась детства болезнь — крапивница. И даже начался отек горла.

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Анна Седокова
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«Слишком добрый боец»: Седокова отвела сына в секцию бокса
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