Бузова продемонстрировала пирсинг пупка и заодно стальной пресс

Певица в очередной раз доказала, что находится в отличной форме.

Ольга Бузова уже как-то говорила, что работа заменяет ей любой спорт. Ежедневные тренировки, отсутствие времени на сон и стресс не дают ей ни единого шанса набрать вес.

Но, несмотря на это, поклонники частенько замечают ляпы на ее фотографиях в Instagram. И даже как-то говорили, что та фотошопит некоторые свои снимки.

Что же на днях Бузова развеяла все слухи. Девушка поделилась фотографией в домашней пижаме, продемонстрировав новый пирсинг на пупке. Однако внимание фанатов привлек пресс артистки. Он действительно оказался идеальным.

больше по теме Бузова поблагодарила депутатов за устроенную ими «травлю» Телеведущая прокомментировала скандал после ее неудачной шутки о блокаднице.

Напомним, ранее певица говорила, что считает собственную фигуру идеальной. И довольна абсолютно всем в собственной внешности.