Бузова продемонстрировала пирсинг пупка и заодно стальной пресс

Ольга Бузова уже как-то говорила, что работа заменяет ей любой спорт. Ежедневные тренировки, отсутствие времени на сон и стресс не дают ей ни единого шанса набрать вес.
Но, несмотря на это, поклонники частенько замечают ляпы на ее фотографиях в Instagram. И даже как-то говорили, что та фотошопит некоторые свои снимки.
Что же на днях Бузова развеяла все слухи. Девушка поделилась фотографией в домашней пижаме, продемонстрировав новый пирсинг на пупке. Однако внимание фанатов привлек пресс артистки. Он действительно оказался идеальным.
Напомним, ранее певица говорила, что считает собственную фигуру идеальной. И довольна абсолютно всем в собственной внешности.