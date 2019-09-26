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Бузова продемонстрировала пирсинг пупка и заодно стальной пресс

Певица в очередной раз доказала, что находится в отличной форме.

Бузова продемонстрировала пирсинг пупка и заодно стальной пресс
https://www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова уже как-то говорила, что работа заменяет ей любой спорт. Ежедневные тренировки, отсутствие времени на сон и стресс не дают ей ни единого шанса набрать вес.

Но, несмотря на это, поклонники частенько замечают ляпы на ее фотографиях в Instagram. И даже как-то говорили, что та фотошопит некоторые свои снимки.

Ольга Бузова
https://www.instagram.com/buzova86/

Что же на днях Бузова развеяла все слухи. Девушка поделилась фотографией в домашней пижаме, продемонстрировав новый пирсинг на пупке. Однако внимание фанатов привлек пресс артистки. Он действительно оказался идеальным.

Напомним, ранее певица говорила, что считает собственную фигуру идеальной. И довольна абсолютно всем в собственной внешности.

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Бузова продемонстрировала пирсинг пупка и заодно стальной пресс
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