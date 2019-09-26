Отдых после бала: Нетребко устроила пикник с сестрой на природе

Анна Нетребко, как известно, живет на две страны. У нее есть квартира в Вене, а также жилье в Нью-Йорке. Вместе с семьей она чаще всего приезжает в США зимой, чтобы увидеть красиво украшенный город к Рождеству. Однако в этом году там оперная дива встречает осень, совмещая отдых и гастроли. На этот раз компанию ей также составляет родная сестра Наташа. На днях они вместе побывали на светском мероприятии в Метрополитен-опере, где предстали в роскошных вечерних платьях.

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После бала Нетребко и ее сестра решили развеяться. На следующий день они выехали загород, где устроили пикник — на этот раз девушки облачились в повседневную одежду. Анна и Наташа отведали шашлык, поели свежих овощей и фруктов. Они расположились в парке с красивым видом на лес и озеро. «Пикник с друзьями. Вкусно и весело!» — написала родственница артистки в соцсети.

«Между Аниными репетициями и премьерами выехали на природу. Чудесный осенний день в лесу у озера», — также поделилась она.

Поклонники отметили, что в Америке очень красивая природа. Они также снова поразились тому, как Анна похожа со своей сестрой. «Как здорово, самое подкупающее то, что без пафоса», «Великолепный пикник!», «Вы обе одинаково органично и прелестно выглядите и в роскошных нарядах и украшениях и изысканной обстановке, и в обычной одежде и непринужденной обстановке на пикнике», «Лица домашние без пафоса, милые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Нетребко пробудет в США до октября. Там у нее намечено несколько выступлений. Затем она снова отправится путешествовать.

А вы часто выезжаете загород?