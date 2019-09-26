Наталья Ветлицкая заметно помолодела перед возвращением в Россию

55-летняя певица не выглядит на свой возраст даже без косметики.

Совсем недавно стало известно, что после долгого перерыва Наталья Ветлицкая возобновит гастроли в России. В концертных залах нашей страны певицу можно будет увидеть уже в конце года, когда будет полностью готова ее новая музыкальная программа.

Певица, которая больше пятнадцати лет прожила за границей, практически не появлялась на публике, но недавно в соцсетях все-таки появился ее свежий снимок. На фото, сделанном на морском берегу, 55-летняя Ветлицкая совсем не выглядит на свой возраст. Это молодая подтянутая женщина! Без грамма косметики на лице.

Известно, что исполнительница хита «Посмотри в глаза» жила в Испании, где занималась дизайном и риэлторской деятельностью. Но теперь у артистки возникли материальные трудности: ее счета по неизвестной общественности причине были заморожены.

Возможно, отправившись в тур по России, где многие ее помнят и любят, звезда девяностых сумеет поправить свое финансовое положение.

Организацией концертов Ветлицкой занимается компания PMI. Как отметили в руководстве организации, возвращение певицы на отечественную сцену обещает быть ярким. Жанр песен Наталья менять не будет, поклонники смогут услышать любимые композиции в новой, более современной обработке.