ЗВЕЗДЫ

Наталья Ветлицкая заметно помолодела перед возвращением в Россию

55-летняя певица не выглядит на свой возраст даже без косметики.

Наталья Ветлицкая заметно помолодела перед возвращением в Россию
Наталья Ветлицкая планирует с триумфом вернуться в Россию. Фото: КП/Анатолий Жданов

Совсем недавно стало известно, что после долгого перерыва Наталья Ветлицкая возобновит гастроли в России. В концертных залах нашей страны певицу можно будет увидеть уже в конце года, когда будет полностью готова ее новая музыкальная программа.

Певица, которая больше пятнадцати лет прожила за границей, практически не появлялась на публике, но недавно в соцсетях все-таки появился ее свежий снимок. На фото, сделанном на морском берегу, 55-летняя Ветлицкая совсем не выглядит на свой возраст. Это молодая подтянутая женщина! Без грамма косметики на лице.

Наталья Ветлицкая. Фото: социальные сети

Известно, что исполнительница хита «Посмотри в глаза» жила в Испании, где занималась дизайном и риэлторской деятельностью. Но теперь у артистки возникли материальные трудности: ее счета по неизвестной общественности причине были заморожены.

Возможно, отправившись в тур по России, где многие ее помнят и любят, звезда девяностых сумеет поправить свое финансовое положение.

Организацией концертов Ветлицкой занимается компания PMI. Как отметили в руководстве организации, возвращение певицы на отечественную сцену обещает быть ярким. Жанр песен Наталья менять не будет, поклонники смогут услышать любимые композиции в новой, более современной обработке.

Наталья Ветлицкая. Фото: КП/Анатолий Жданов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

гастроли в РоссииНаталья ВетлицкаяПевица
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Ветлицкая заметно помолодела перед возвращением в Россию
Интересно?
Поделись с друзьями: