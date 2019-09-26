Лиза и Гарри Галкины устроили шутливое соревнование

Поклонники Лизы и Гарри Галкиных разместили в Сети милое фото с детьми. Малыши оседлали мячи-прыгуны и весело резвятся на них по дому, устроив импровизированное соревнование. На снимке ребятам около 3-4 лет — это архивные кадры.

«Смешнулики», «Очень хорошенькие детишки», «Волосы, как у мамы, шикарные», «Детки конфетки, очень сладенькие», — тут же отреагировали комментаторы на снимок.

Напомним, ранее фанаты звездных детей поделились очаровательным снимком Лизы. Фотограф поймал в объектив камеры эмоцию — печаль ребенка. Это редкий случай для такой жизнерадостной малышки. Обычно Лиза весела и любознательна.

Известно, что дети занимаются спортом, в частности плаванием. У Лизы даже есть уже завоеванные медали.