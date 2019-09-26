ЗВЕЗДЫ

Лиза и Гарри Галкины устроили шутливое соревнование

Отпрыски Пугачевой знают толк в активных развлечениях.

Лиза и Гарри Галкины устроили шутливое соревнование
Лиза и Гарри Галкины. Фото instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники Лизы и Гарри Галкиных разместили в Сети милое фото с детьми. Малыши оседлали мячи-прыгуны и весело резвятся на них по дому, устроив импровизированное соревнование. На снимке ребятам около 3-4 лет — это архивные кадры.

«Смешнулики», «Очень хорошенькие детишки», «Волосы, как у мамы, шикарные», «Детки конфетки, очень сладенькие», — тут же отреагировали комментаторы на снимок.

Напомним, ранее фанаты звездных детей поделились очаровательным снимком Лизы. Фотограф поймал в объектив камеры эмоцию — печаль ребенка. Это редкий случай для такой жизнерадостной малышки. Обычно Лиза весела и любознательна.

Известно, что дети занимаются спортом, в частности плаванием. У Лизы даже есть уже завоеванные медали.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинЛиза Галкинализа Максим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза и Гарри Галкины устроили шутливое соревнование
Интересно?
Поделись с друзьями: