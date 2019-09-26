Муж Екатерины Архаровой показал полуторамесячного сына

Екатерина Архарова первое время скрывала беременность, но в апреле этого года все же объявила о том, что ждет ребенка от своего супруга Артема Ильясова. Именно с ним у актрисы завязались отношения, когда она со скандалом рассталась с Маратом Башаровым. 44-летняя женщина сразу заявила, что мужа на роды не пустит, но когда настал час X, возлюбленный был рядом с ней. Он первый и сообщил о том, что у них родился сын.

15 августа на свет появился их ребенок — Ильясов первым взял его на руки. Он также поблагодарил супругу за такой подарок. С тех прошло больше месяца. Время от времени Екатерина публикует фото, на которых ее муж гуляет с коляской. Лицо малыша родители скрывают, но на днях супруг актрисы поделился трогательным фото, на котором видно голову мальчика. В кадре Артем кормит кроху из бутылочки.

Как оказалось, супругам пришлось найти няню. Они хотели обойтись без посторонней помощи, но их образ жизни не позволил так поступить. «Мы с женой думали, что мы такие суперэнерджайзерные осьминоги и сутки „резиновые“…» — стал иронизировать Ильясов. После недолгих поисков они нашли человека, которому доверили своего ребенка.

«Мы нашли суперняню за один день!» — похвастался счастливый папа.

Отметим, что Архарова после родов снизила активность. Она стала делать меньше публикаций в соцсетях. По всей видимости, артистка наслаждается материнством. Напомним, что избранник Екатерины является управляющим рыбного ресторана. Они сыграли свадьбу прошлым летом.

А вы нанимали няню или справлялись своими силами?