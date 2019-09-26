«Скатился к зарабатыванию денег»: звезда «Бригады» не гордится своей работой

Павел Майков, известный по роли Пчелы, признался, что видит для себя отдушину лишь в музыке.

О Павле Майкове вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Бригада». Только в отличие от коллег, Сергея Безрукова и Дмитрия Дюжева, он не ушел с головой в театральные и киноработы.

И хотя у Майкова более 50 самых разных ролей, своей настоящей отдушиной он считает музыку.

43-летний актер заметил, что в кино «скатился к зарабатыванию денег».

«Все скатилось к зарабатыванию денег. Мне приходят сценарии, которые я даже не читаю. Смотрю только свои диалоги», — рассказал актер в интервью «Собеседнику».

Свое же развитие он видит в музыкальной сфере.

«В музыке куда больше способов себя реализовать», — добавил он.

Ведь только в последние несколько лет он организовал сразу нескольких музыкальных групп — это «Магрит», «БуттерБродский» и «7 процентов». К тому же, именно о музыке он может пообщаться с сыном-подростком — 16-летним Даниилом.