«Сам выберет, где жить»: Дапкунайте рассказала о двухлетнем сыне

Литовская актриса редко рассказывает о личном. Более того, Дапкунайте считает, что большая часть того, что говорят о ней, неправда. Звезда экрана на все замечания обычно отшучивается. Однако на этот раз, в авторской программе Ирины Шихман «А поговорить?» актриса рассказала, каким видит будущее своего сына.

Наследника актриса родила два года назад от ресторатора Дмитрия Ямпольского, который младше ее на 12 лет. О мальчике стало известно благодаря документальному фильму, посвященному актрисе. Именно тогда все узнали, что 56-летняя артистка впервые стала мамой.

«Я думаю, что он сам выберет, кем ему быть по национальности, — заметила Дапкунайте. — К тому же, надеюсь, что в тот момент, когда он подрастет, этот вопрос уже не будет стоять так остро».

Напомним, ранее во время интервью актриса отказалась называть собственный возраст. Актриса заметила, что, думая о цифрах мы сами же сознательно загоняем себя в жесткие рамки. К тому же Ингеборга выглядит просто фантастически и то и дело интригует поклонников великолепной физической формой и спортивной фигурой.