ЗВЕЗДЫ

«Сам выберет, где жить»: Дапкунайте рассказала о двухлетнем сыне

В программе «А поговорить?» 56-летняя литовская актриса ответила на вопрос, каким видит будущее наследника.

«Сам выберет, где жить»: Дапкунайте рассказала о двухлетнем сыне
https://www.instagram.com/d.ingeborga/

Литовская актриса редко рассказывает о личном. Более того, Дапкунайте считает, что большая часть того, что говорят о ней, неправда. Звезда экрана на все замечания обычно отшучивается. Однако на этот раз, в авторской программе Ирины Шихман «А поговорить?» актриса рассказала, каким видит будущее своего сына.

Наследника актриса родила два года назад от ресторатора Дмитрия Ямпольского, который младше ее на 12 лет. О мальчике стало известно благодаря документальному фильму, посвященному актрисе. Именно тогда все узнали, что 56-летняя артистка впервые стала мамой.

«Я думаю, что он сам выберет, кем ему быть по национальности, — заметила Дапкунайте. — К тому же, надеюсь, что в тот момент, когда он подрастет, этот вопрос уже не будет стоять так остро».

Напомним, ранее во время интервью актриса отказалась называть собственный возраст. Актриса заметила, что, думая о цифрах мы сами же сознательно загоняем себя в жесткие рамки. К тому же Ингеборга выглядит просто фантастически и то и дело интригует поклонников великолепной физической формой и спортивной фигурой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алекс ЯмпольскийИнгеборга Дапкунайтешоу "А поговорить?"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сам выберет, где жить»: Дапкунайте рассказала о двухлетнем сыне
Интересно?
Поделись с друзьями: